Kontrolde çıkan araç kasaba daldı üç kişi ölümde döndü

Biri kasap üç kişi dükkanın içindeydi. Herşey normaldi ama bir kaç saniye içinde kasap dükkanı savaş alanına döndü. Çünkü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, iş yerine daldı. İçerideki üç kişi ise canlarını zor kurtardı. Üç kişi kasap dükkanında

Kaza Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 21 BU 773 plakalı otomobil, kasap dükkanına dalkı. Bu sırada biri çocuk 3 kişi, ezilmekten son anda kurtuldu. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, iş yerinde hasar meydana geldi.

‘BURASI ŞOFÖRLÜK ÖĞRENME YERİ DEĞİL’ DİYEREK TEPKİ GÖSTERMİŞ

İş yeri sahibi aracın kadın şoförüne "Burası şoförlük öğrenme yeri değil" diyerek tepki göstermiş. Kasap dükkanının işletmecisi Celal Vural, "Ben telefona baktım birdenbire bir gürültü oldu. Bir baktım araba içerde. Görüntülerde de belli zaten. Yanımda yeğenim vardı, o da buradaydı. Allah onu korudu ki arabanın altında kalmadı. Ben ondan korktum. Sürücü bir bayandı. Doğal olarak sürücüye tepkimi gösterdim. Kendisine buranın şoförlük öğrenme yeri olmadığını söyledim" dedi