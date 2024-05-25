Kontrolde çıkan araç kasaba daldı üç kişi ölümde döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kontrolde çıkan araç kasaba daldı üç kişi ölümde döndü

Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kasap dükkanına daldı. İçerideki üç kişi az daha canlarından oluyordu.

Biri kasap üç kişi dükkanın içindeydi. Herşey normaldi ama bir kaç saniye içinde kasap dükkanı savaş alanına döndü. Çünkü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, iş yerine daldı. İçerideki üç kişi ise canlarını zor kurtardı. Üç kişi kasap dükkanında

Kaza Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 21 BU 773 plakalı otomobil, kasap dükkanına dalkı. Bu sırada biri çocuk 3 kişi, ezilmekten son anda kurtuldu. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, iş yerinde hasar meydana geldi.

‘BURASI ŞOFÖRLÜK ÖĞRENME YERİ DEĞİL’ DİYEREK TEPKİ GÖSTERMİŞ

İş yeri sahibi aracın kadın şoförüne "Burası şoförlük öğrenme yeri değil" diyerek tepki göstermiş. Kasap dükkanının işletmecisi Celal Vural, "Ben telefona baktım birdenbire bir gürültü oldu. Bir baktım araba içerde. Görüntülerde de belli zaten. Yanımda yeğenim vardı, o da buradaydı. Allah onu korudu ki arabanın altında kalmadı. Ben ondan korktum. Sürücü bir bayandı. Doğal olarak sürücüye tepkimi gösterdim. Kendisine buranın şoförlük öğrenme yeri olmadığını söyledim" dedi

foto23.jpg

kapakakak5556.jpg

kuuz4.jpg

Son Haberler
Ankara'nın kuzey ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı Gündem
Ankara'nın kuzey ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı
Kırmızı ışıkta geçen minibüse otomobil çarptı Yaşam
Kırmızı ışıkta geçen minibüse otomobil çarptı
Otobüs şoförü kaplumbağayı ezilmekten kurtardı Gündem
Otobüs şoförü kaplumbağayı ezilmekten kurtardı
Kabus geri döndü. 2 kişi öldü Sağlık
Kabus geri döndü. 2 kişi öldü
Erdoğan Afrika Birliği Örgütü'nün kuruluş yıl dönümü ile Afrika Günü'nü kutladı Gündem
Erdoğan Afrika Birliği Örgütü'nün kuruluş yıl dönümü ile Afrika Günü'nü kutladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya trafik denetim verilerini açıkladı Gündem
İçişleri Bakanı Yerlikaya trafik denetim verilerini açıkladı
Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı Yaşam
Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı