Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 3 yaralı

İHA

Olay, Karacabey ilçesi Bandırma yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerin olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.