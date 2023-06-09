Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 3 yaralı

Denizli’de kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 3 yaralı

İHA’nın haberine göre, kaza Serinhisar ilçesine bağlı Akça Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İ.A. (43) kontrolündeki 35 HA 6069 plakalı minibüs, kontrolden çıkması sonucu karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, sürücü İ.A. ile yolcu konumunda bulunan O.O. ve E.A.’yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Bir süre trafiğe tek taraflı olarak kapatılan yolda hurdaya dönen araç çekici yardımıyla götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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