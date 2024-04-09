Kontrolden çıkan otomobil gölete uçtu

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil gölete uçtu
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil gölete uçtu.

Kazada sürücü ile bir çocuk yaralandı. Otomobili itfaiye ekipleri göletten çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, S.K. (36) yönetimindeki Tofaş marka 46 HU 478 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Deliçay Göleti'ne uçtu. Kazanın ardından sürücü ve S.K. (8) adlı çocuk, göletten yüzerek kurtulmayı başardılar. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza sonrasında, ihbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve gölete düşen otomobili çıkardılar. Araç, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

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