İHA'nın haberine göre, kaza; Zonguldak-Ereğli yolu Elmacı köyü mevkisinde yaşandı. Ali K. idaresindeki 34 ZD 353 plakalı otomobiliyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil kanala düştü. Yol kenarındaki yeşillik alana çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı: 1 yaralı
Zonguldak-Ereğli yolunda kontrolden çıkan bir otomobil kaza yaptı. Kazada sürücü yaralandı.
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