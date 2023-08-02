Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak durabildi: 2 yaralı

Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

KAYNAK: İHA
Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak durabildi: 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Osmancık Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, T.D. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki süs ağaçlarını kıran araç orta refüje çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü T.D. ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan E.Ç. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öne Çıkanlar
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Son Haberler
Şansal Büyüka Süper Lig'deki şampiyon adayını açıkladı. Nedenlerini tek tek sıraladı Spor
Şansal Büyüka Süper Lig'deki şampiyon adayını açıkladı. Nedenlerini tek tek sıraladı
Ünlü tencere şirketi iflas etti. Kadınların gözde markasıydı Ekonomi
Ünlü tencere şirketi iflas etti. Kadınların gözde markasıydı
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim Yazarlar
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Valilik önünde polisleri harekete geçiren olay Yaşam
Valilik önünde polisleri harekete geçiren olay
Galatasaray'ın Zalgiris Vilnius 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar Spor
Galatasaray'ın Zalgiris Vilnius 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar
'Ormanın Hayaleti' olarak bilinen vaşak ve yavrularının görüntüleri paylaşıldı Yaşam
'Ormanın Hayaleti' olarak bilinen vaşak ve yavrularının görüntüleri paylaşıldı