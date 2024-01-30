Kontrolden çıkan otomobil yayaları ezdi. 1'i bebek 4 yaralı

Baykoca Mahallesi Yeni İnegöl Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, Emran D. (29) yönetimindeki 10 AHZ 994 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan karşıya geçmeye çalışan 2 yayaya ardından aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu otomobil sürücüsü ve 1 aylık bebeği Leyla, yayalar Emirhan İ. (11) ve Alperen S. (15) yaralanıken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.