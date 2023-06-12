Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına savruldu: 1 yaralı

Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar atarak yol kenarına savruldu. Yaralanan sürücü, makara sistemiyle savrulduğu yerden çıkartılarak hastaneye sevk edildi.

Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına savruldu: 1 yaralı

İHA’nın haberine göre, kaza, Batman-Diyarbakır karayolu Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 72 AN 354 plakalı otomobil, sürücüsü Mehmet Şirin T.'nin kontrolünden çıkarak taklalar atıp yol kenarına savruldu. Vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine ola yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta mahsur kalan yaralı, araçtan çıkardı. Daha sonrasında sedyeye yatırılan yaralı, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla makara sistemiyle yukarıya çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye sevk edildi.aw912325-01.jpgaw912325-02.jpgaw912325-03.jpgaw912325-04.jpg

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