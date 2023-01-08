Kontrolden çıkan TIR cenaze alayına çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çin’in Jiangxi eyaletinde kontrolden çıkan TIR, cenaze alayına çarptı. Kazada 17 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.
Kaza, ülkenin Jiangxi eyaletindeki Nanchang ilçesinde meydana geldi. Kontrolden çıktığı ifade edilen TIR, yolda bulunan cenaze alayına çarptı.
Kaza sonucu 17 kişi yaşamını yitirirken, 22 kişi de yaralandı.
Yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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