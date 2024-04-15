Kontrolden çıkan tır yan yattı

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan tır yan yattı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde mısır yüklü tır kontrolden çıkarak yan yattı. Tırdaki mısırlar yola döküldü.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine giden İbrahim Atadağ yönetimindeki tır Çelik Rampası’nda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere yan yattı.

Meydana gelen kazada tır dorsesinde bulunan mısır silajı karayoluna saçıldı. Kazayı sürücü yara almadan atlattı. Kaza sebebiyle karayolu trafiğe kapatıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kazadan sonra tır dorsesi çekici yardımıyla yan yattığı yerden çıkarıldı.

Karayoluna saçılan mısır silajı ise karayolu ekiplerinin çalışmalarından sonra toplanarak yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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