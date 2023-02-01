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Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Tokat-Sivas yolu, Kızıliniş mevkiinde yoğun kar yağışı sebebiyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 06:16
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Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 13 yaralı
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