Kontrollü yıkım kontrolden çıktı: Enkaz elektrik direklerinin üzerine düştü

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde hasar gören binaların yıkım çalışmaları sürüyor.
Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan ve depremlerde ağır hasar gören apartmanda kontrollü yıkım çalışması gerçekleştirilirken, kontrollü yıkım bir anda kontrolden çıktı.
Tedbirsizce yıkılan bina, yol üzerinde bulunan elektrik direklerinin üzerine devrilirken, yıkımı izleyenler ve yoldan geçen otomobiller büyük tehlike atlattı.
Sürücüler toz bulutunun içinde kaldı. Yıkım sonrasında bölgede bulunan çok sayıda işyeri ve konteyner kente elektrik verilemedi.