Kontrollü yıkım kontrolden çıktı: Enkaz elektrik direklerinin üzerine düştü

Kahramanmaraş’ta kontrollü yıkımı yapılan bina, elektrik direklerinin üzerine devrilip yıkıldı. O anlar vatandaşların kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, olayda can kaybı olmadığı belirtildi.