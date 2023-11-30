Konuşan kedinin videosunu izlediniz mi? "Hadi bay bay"

Bir hayvan severin mama verdiği kedi ile olan diyaloğu sosyal medyada beğeni topladı. Kedinin bir yandan mama yiyip bir yandan cevap verdiği görüntüler izleyenleri güldürdü.
30 Kasım 2023 Perşembe
Bir hayvan severin mama verdiği kedi ile olan diyaloğu sosyal medyada beğeni topladı. Kedinin bir yandan mama yiyip bir yandan cevap verdiği görüntüler izleyenleri güldürdü.
Bir hayvan severin mama verdiği kedi ile olan diyaloğu sosyal medyada beğeni topladı. Kedinin bir yandan mama yiyip bir yandan cevap verdiği görüntüler izleyenleri güldürdü.