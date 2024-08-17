Konut alma zamanı geliyor mu?

Son aylarda en çok karşılaştığım soruların başında “konut alınır mı?” geliyor.

Paran varsa al! Bunu bana sormana gerek yok!

Yanıt şok edici:

“Param yok kredi ile alacağım! Kredi açılıp faiz düşünce.”

Daha çok beklersin kardeşim.

Parası olmayan, bir tarafta altını veya birikmiş parası olmayan, daha uzun süre ev sahibi olamayacak.

Çünkü artık hiç parasız bankaya gidip kredi alıp konut sahibi olma dönemi bitti.

Neden mi?

Birincisi Türkiye bugün büyük bir barınma krizi yaşıyor.

Yani orta ve alt segmentte konutlara erişim ekonomik olarak mümkün değil.

Gelir adaletsizliği

İlk nedeni gelir adaletsizliği. Yani iktidar enflasyonu patlatarak senin gelirini onun altında tuttu. Böylece sen fakirleştin. NAS ekonomisiyle konut fiyatları uçtu ve balon oldu.

Yani Türkçesi şu:

2 milyonluk konut 7 milyon oldu. Senin bunu alman imkânsız. Çünkü konut fiyatı yüzde 300 artarken senin maaşın sadece yüzde 50 arttı.

Hadi diyelim bankalar sana kredi verecek!

Ne iş yapıyorsun?

Öğretmen, polis, doktor veya devlet memurusun. Alacağın en yüksek maaş 50 bin lira. Doktor 60 bin lira. 7 milyonluk evin 5 milyonunu kredi olarak kullansan taksiti 200 bin liraya dayanıyor.

Hadi devlet sana bedava kredi verdi, yine de bu evin taksitlerini ödeyemezsin. Çünkü senin gelirin düşük.

Peki gelir adaletsizliği ne zaman biter.

En erken 5 yıl ile 10 yıl arasında. O da enflasyon düşerse.

Bu ülkede enflasyon düşmeyeceğine göre ve bir kez daha bu ülke NAS ekonomisi yaşamayacağına göre senin konut sahibi olman mümkün değil.

Kiracıysan ne yapıp et ev sahibini kızdırma, çünkü çıkarsan bir daha kiralık ev de bulamazsın.

Çünkü Türkiye’de bugün barınma krizi var.