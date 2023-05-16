Konut satışlarında büyük düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayı konut satışları verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde Nisan ayında 85 bin 652 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde35,6 azalarak 85 bin 652 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 944 konut satışı ve yüzde16,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin konut satışı ve yüzde 11,7 pay ile Ankara, 4 bin 960 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 22 konut ile Ardahan ve Hakkari, 53 konut ile Bayburt oldu.

YABANCILARA KONUT SATIŞINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞANDI.

Yabancılara Nisan ayında 2 bin 557 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,3 azalarak 2 bin 557 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde3,0 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 24 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 792 konut satışı ile İstanbul ve 186 konut satışı ile Mersin izledi. Yabancılara konut satışında yine Ruslar en ön sıradaydı. Ruslar 817 tane konut aldı.