Konut sorununa karşı flaş hamle. 2 yıldır boş olan tüm daireler kamulaştırılacak

Konut sorunuyla ilgili Katalonya'da 2016 yılında çıkarılan ancak ilk defa uygulamaya geçirilecek yasa kapsamında, iki yıldan fazla boş olduğu tespit edilen dairelerin kamulaştırılması kararı alındı.

Konut sorununa karşı flaş hamle. 2 yıldır boş olan tüm daireler kamulaştırılacak

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetim hükümeti, konut krizine çözüm olarak ortaya attığı iki yıldan fazla boş tutulan dairelerin kamusallaştırılmasına ilişkin prosedürü başlattı.

Bölgesel yönetim bakanı Juli Fernandez, düzenlediği basın toplantısında "Yasaların öngördüğü şekilde iki yılı aşkın süredir boş olan daireleri kamulaştırmamızı sağlayan prosedürü devreye soktuk" dedi.

Konut sorunuyla ilgili Katalonya'da 2016 yılında çıkarılan ancak ilk defa uygulamaya geçirilecek yasa kapsamında iki yıldan fazla boş olduğu tespit edilen dairelerin sahiplerine bir ay içinde resmi yazının gideceğini belirten Fernandez, bu dairelerin emlak piyasasına dahil edilmemesi halinde Katalonya özerk yönetim başkanlığı tarafından piyasa değerinin altında satın alma sürecinin başlatılacağını kaydetti.

İlk aşamada 14 belediyede 188 dairenin tespit edildiğini ve kamulaştırma süreci için yasaların tamamen kendilerinden yana olduğunu belirten Fernandez, kısa sürede 50-70 dairenin kamulaştırılmasını tahmin ettiklerini aktardı.

30 BİNE YAKIN BOŞ DAİRE

Boş dairelerin sahiplerinin bankalar, fonlar veya tüzel kişiler olduğu bilgisini paylaşan Fernandez, özerk yönetimin bu dairelerin satın alım işlemi için ilk aşamada 5 milyon avro tahsis ettiğini duyurdu.

Katalonya'da toplamda 30 bine yakın boş dairenin olduğu tahmin ediliyor.

Bakanlar Kurulu toplantısında, 35 yaş altı ve çocuklu ailelerin ev satın alımında yüzde 20'ye kadar ipotek desteği sağlanması ve 63 bin kamu konutu inşa edilmesi kararları alındı.

Mevcut durumda Avrupa Birliği (AB) ortalaması yüzde 9 olan ülke başına inşa edilmiş kamu konutu oranı İspanya'da yüzde 3'lerde bulunurken, sol koalisyon hükümeti gelecek 20 yılda yapılacak yatırımlarla bu oranı, en yüksek seviye olan yüzde 20'ye çıkarmayı vadediyor.

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