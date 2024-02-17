Konutta pazarlık dönemi başladı. Fiyatları düşürmek çok kolay

Konut kredi faizlerinin yüzde 3.5 ile zirveyi gördüğü, kredilerin sınırlandırıldığı, fiyatların yükselişine devam ettiği 2023 yılında yüzde 17.5 azalışla 1 milyon 225 bin 926 konut satıldı. Kredili satışlar bıçak gibi kesildi, satışlar diğer yöntemlerle (peşin, senet, takas vs.) gerçekleşti. Satışlarda ağırlık ikinci elin oldu.

İLAN SÜRELERİ UZADI

Konut piyasası, 2024 yılına da benzer bir tablo ile girdi. Ocakta satışlar 80 bin 308’e indi. Bu yılın ikinci yarısından itibaren bir hareket beklenirken, konutların ilanda kalma süresi uzadığından ikinci elde ciddi bir pazarlık imkanı oluştu. Piyasanın hareketli olduğu dönemde ikinci elde şişirilen fiyatlar, gerçek değerine doğru geriliyor. Bu durum, alım gücü bulunanlara avantaj sağlıyor.

MEVDUAT FAİZİ ETKİLEDİ

Konut piyasasının 2024’teki bir diğer gündemi de mevduat faizleri. Merkez Bankası’nın faiz artırımları sonrasında yüzde 40-45 seviyesine gelen mevduat faizleri konut piyasasını ciddi oranda etkiledi. Elinde birikmişi olanlar konuta yatırım yapmak yerine parasını mevduatta değerlendirmeye yöneldi.

KİRADAN DAHA CAZİP GETİRİLER

Kira gelirinden çok daha cazip getiriler sağlayan mevduat nedeniyle konut yatırımcısı piyasadan çekildi. Şu anda sadece oturum amacıyla konut almak isteyenlerin talebi mevcut. Sektör temsilcileri, mevduat getirisi şu anda cazip görünse de uzun vadede konut alanların daha kârlı çıkacağını vurguluyor.

SATIŞLAR YILA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Konut satışları bu yıla da düşüşle başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün ocak ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.8 azalarak 80 bin 308 oldu. Böylece son 11 ayın en düşük satışı gerçekleşti. Yüksek faiz etkisiyle kredili satışlarda da dip seviye devam etti. Kredili satış yıllık yüzde 63.5 azalışla 5 bin 915 oldu. Kredili satışların payı yüzde 7.4 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA SATIŞ AZALDI

Peşin ve senet gibi diğer konut satışları da ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.7 azalarak 74 bin 393 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 92.6 olarak gerçekleşti. Ocakta da ikinci el konutlar tercih edildi. İkinci el konut satışları yüzde 21.6 azalış göstererek 55 bin 45 oldu ve payı yüzde 68.5 seviyesinde gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları da ocakta yüzde 50.5 azalarak 2 bin 61 oldu.