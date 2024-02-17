Siyanür faciasının meydana geldiği maden ocağı kapatıldı. Şimdi mi geldi aklınıza?

Erzincan'ın İliç ilçesinde altının siyanürle ayrıştırılarak çıkarıldığı madende yaşanan facianın ardından şirket hakkında sessiz sedasısız bir karar verildi. 9 işçinin toprak altında kaldığı maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi.

İlçeye bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları, devam ederken, açıklama Enerji ve tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi. Bakan çalışmalarla ilgili son bilgileri habercilerle paylaştı.

Bakan Bayraktar, “Heyelan sonrasında çok büyük miktarda yaklaşık 10 milyon metreküplük toprağın akması söz konusu. 9 kardeşimiz kayıp. Özellikle manganez ocağında 3 çalışanımız için çalışmalarımız devam ediyor. Burada çalışmalarımızı biraz hızlandırdık. 35 metre yüksekliğinde bir topraktan söz ediyoruz. Manganez ocağı tarafında kamyona ait parçaları bulduk. Dolayısıyla oraya odaklanmış durumdayız." dedi.

MADEN OCAĞININ ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İliç'teki maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi.

Karara gerekçe olarak; yaşanan heyelan olayının ardından yığın linç sahasında bulunan malzemenin Sabırlı deresi ve ocak sahasına doğru akmasından ötürü lisans şartlarının ortadan kalkmasına neden olduğunun tespit edildiğinden maden ocağının çevre izin ve lisans belgesinin iptal edildiği kaydedildi.

BÖLGEDE ÖLÇÜMLER SÜRÜYOR: OLUMSUZLUK YOK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bölgedeki siyanür ölçümleri ise sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, toprak kaymasının yaşandığı bölgeden alınan son su ve toprak örneklerinde, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını söyledi.