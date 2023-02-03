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Konya Büyükşehir Belediyesi 19 Zabıta Memuru alacağını duyurdu

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yayımladığı ilana göre, 19 zabıta memuru alınacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 15:54
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Konya Büyükşehir Belediyesi 19 Zabıta Memuru alacağını duyurdu

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 Zabıta Memuru alacağını duyurdu
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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