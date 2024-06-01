Gemlik'te motosiklet kazası: 3 Yaralı

Kaynak: İHA
Gemlik'te motosiklet kazası: 3 Yaralı

Bursa Gemlik'te yaşanan trafik kazası, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde ilerleyen iki motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen olayda, motosikletler yola devrildi. Kazada yaralanan üç kişi, olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri, kaza nedeniyle trafiği geçici bir süre durdurarak, soruşturma çalışmalarına başladı. Yetkililer, kaza hakkında detaylı incelemelerin devam ettiğini ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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