Bütün şehir bu skandalla çalkalanıyor! 3 Suriyeli 17 yaşındaki kıza inşaatta tecavüz etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bütün şehir bu skandalla çalkalanıyor! 3 Suriyeli 17 yaşındaki kıza inşaatta tecavüz etti

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde skandal bir iddia gündeme geldi. 3 Suriyeli erkeğin inşaatta 17 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği ileri sürüldü.

Gazeteci Mehmet Yetim’in aktardığı bilgilere göre Şanlıurfa’nın Suriye’ye komşu sınır ilçesi olan Akçakale’de çobanlık yapan 17 yaşındaki ismi öğrenilmeyen genç bir kız hayvanlarını otlatmak için boş araziye giderken yanına gelen yaşları 15 ile 20 arasında Suriyeli oldukları ifade edilen 3 kişinin boş bir inşaatta tecavüzüne uğradığı iddia edildi.

Suriyeli 3 şahıs tarafından tecavüze uğrayan 17 yaşındaki genç kız devlet tarafından korumaya alınırken, Suriyeli oldukları ifade edilen 3 genç ve aileleri ile birlikte ortadan kayboldu.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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