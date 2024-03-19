Konya İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.

KONYA İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AHIRLI

BEYŞEHİR

ÇUMRA

EMİRGAZİ

HALKAPINAR

KARAPINAR

SARAYÖNÜ

TUZLUKÇU

AKÖREN

BOZKIR

DERBENT

EREĞLİ

HÜYÜK

KARATAY

SELÇUKLU

YALIHÜYÜK

AKŞEHİR

CİHANBEYLİ

DEREBUCAK

GÜNEYSINIR

ILGIN

KULU

SEYDİŞEHİR

YUNAK

ALTINEKİN

ÇELTİK

DOĞANHİSAR

HADİM

KADINHANI

MERAM

TAŞKENT

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI

Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.