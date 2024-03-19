Konya İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.
KONYA İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
AHIRLI
BEYŞEHİR
ÇUMRA
EMİRGAZİ
HALKAPINAR
KARAPINAR
SARAYÖNÜ
TUZLUKÇU
AKÖREN
BOZKIR
DERBENT
EREĞLİ
HÜYÜK
KARATAY
SELÇUKLU
YALIHÜYÜK
AKŞEHİR
CİHANBEYLİ
DEREBUCAK
GÜNEYSINIR
ILGIN
KULU
SEYDİŞEHİR
YUNAK
ALTINEKİN
ÇELTİK
DOĞANHİSAR
HADİM
KADINHANI
MERAM
TAŞKENT
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI
Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.