Konya Teknik Üniversitesi akademik personel alacak

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan yürürlükteki Konya Teknik Üniversitesi Akademik Atama - Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şartlan taşıyan öğretim üyesi adaylarının; Konya Teknik Üniversitesi Akademik Atama - Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre hazırlanmış 1 adet Akademik Dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren (Profesör: 6 adet, Doçent: 4 adet. Doktor Öğretim Üyesi: 5 adet) USB Bellek ekleyerek, Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Fakülteye/Meslek Yüksekokuluna şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Dosyalar haricinde ayrıca Uygulama Esaslarının "Dosya Hazırlama Düzeni" Genel Dosya maddesinde belirtilen belgeler ile kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir.

Öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların "Konya Teknik Üniversitesi Akademik Atama - Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında başvurulan unvan için belirtilen sayıdaki faaliyeti "Başlıca Eser" olarak sunmaları gerekmektedir.

Adayların "Konya Teknik Üniversitesi Akademik Atama - Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmaları ya da geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartlan ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3, Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

4. Doçent ve Profesör kadrosuna müracaat eden adaylardan doçentlik sözlü sınavını başarmış olma şartı aranır. Doçent ve Profesör kadrosuna başvuru yapan ancak bu şartı sağlamayan adayların ÜAK tarafından oluşturulacak jürilerce yapılacak doçentlik sözlü sınavından başarılı olmaları şarttır.

5. Başvurularda, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Başvuru Formu, Taahhütname, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve e-Devletten alınacak güncel Adli Sicil Kaydı belgesi de getirilecektir.

6, İlana başvuru yapan adayların yürürlükteki "Konya Teknik Üniversitesi Akademik Atama - Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları'iıda belirtilen asgari şartları sağlamaları gerekmektedir. Akademik Yükseltme ve Ön Değerlendirme Kurulu (AYÖK) ilan son başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde toplanarak başvuru dosyalarını inceleyecektir. AYÖK Belgesi almaya hak kazanamayan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

7. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

8. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

9. Adayların Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmaması gerekmektedir

10. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

11. İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir veya düzeltme metni yayımlanabilir.

12. İlanımıza Üniversitemiz web sayfası "http://www.ktun.edu.tr/" adresinden ulaşılabilir.

13. Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 30 Aralık 2022 - 20 Ocak 2023 tarihleri arasında olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

DUYURULUR.

GENEL ŞARTLAR

l) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim kuramlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

4) Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 07.03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı gereği "Azami Öğrenim Sürelerini" doldurmamış olması gerekmektedir.

5} Ön dcğcrlcndinnc vc nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük vc 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kuramlarının senatoları karar verir.

6) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretini görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

7) Araştırma Görevlisi kadrolarını kazanan adayların atamaları 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (d) fıkrası uyarınca yapılacaktır.

8) Yabancı ülkelerden alman diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

MUAFİYET

1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek Yüksekokullarının, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular https://ilan.ktun.edu.tr internet sayfasından çevrimiçi (önüne) olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların kimlik, adres, mezuniyet bilgileri, transkript notu, yabancı dil ve ALES puan bilgileri başvuru sırasında ilgili kuramlardan web servis aracılığıyla çevrimiçi olarak çekilmektedir. Bu bilgilerin doğruluğundan adaylar sorumludur. Hatalı olduğu düşünülen verilerin ilgili kuramlarla görüşülerek düzeltilmesi adayların sorumluluğundadır.

Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesinemüracaat edebilirler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Özgeçmiş (Adaylar tarafından başvuru sırasında manuel olarak sisteme yüklenecek),

2. Bir adet vesikalık fotoğraf (Adaylar tarafından başvuru sırasında .jpg formatında nıanucl olarak sisteme yüklenecek),

3. Diploma ve Transkript (Özel şartta belirtilen; T.isans, Yüksek Lisans veya Doktora) (Başvuru sırasında YÖKSİS üzerinden aktarılacak ve ayrıca transkript adaylar tarafindan manuel olarak sisteme yüklenecek),

4. Öğrenci Belgesi (Başvuru sırasında YÖKSİS üzerinden aktarılacak ve ayrıca adaylar tarafından manuel olarak sisteme yüklenecek),

5. ALES Belgesi (Başvuru sırasında ÖSYM üzerinden aktarılacak),

6. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Başvuru sırasında ÖSYM üzerinden aktarılacak),

7. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kuramımda çalışmakta olan veya ayrılmış olan adaylar taralından başvuru sırasında manuel olarak sisteme yüklenecek),

8. Tecrübe şartı bulunan kadrolar için barkodlu SGK Hizmet Dökümü, (Hizmet Dökümünde meslek kodu yok ise ilgili kurumdan tecrübe belgesi alınacaktır. ) (Adaylar tarafından başvuru sırasında manuel olarak sisteme yüklenecek),

9. Varsa nitelikler bölümünde islenilen alanlarda sertifikalar (Adaylar tarafından başvuru sırasında manuel olarak sisteme yüklenecek).

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

İdarenin uygun görmesi halinde İlanın her aşaması İptal edilebilir veya düzeltme metni yayımlanabilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Konya Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Telefonlar : (0332) 205 1184, (0332) 205 11 85, (0332) 205 1186, (0332) 350 8585

Başvuru ile ilgili teknik sorun yaşanması durumunda ilandestekfct ktiin.cdu.tre-posta adresine yaşanan teknik sorun ile ilgili açıklayıcı e-posta gönderilmesi halinde, kurumumuz tarafından en kısa sürede çözüm üretilecektir.

DUYURULUR!