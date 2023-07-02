Konyaaltı Sahili Antalyalılara ve turistlere kaldı

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde yüz binlerce tatilciye ev sahipliği yapan Konyaaltı Sahili, yerli tatilcilerin ayrılmasıyla Antalyalılar ve turistler tarafından dolduruldu.

Konyaaltı Sahili Antalyalılara ve turistlere kaldı

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 27 derece, nem oranının yüzde 63'lere ulaştığı Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki yoğunluk göze çarptı. Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin bugün sona ermesinin ardından yerli tatilciler memleketlerinin yolunu tuttu. Tatilde yüz binlerce yerli tatilciyi ağırlayan Konyaaltı Sahili, Antalyalılara ve yabancı turistlere kaldı.

Sabah erken saatlerde Konyaaltı Sahili'ne gelenler, yoğunluk oluşturdu. Bazıları Akdeniz'in mavi sularında kulaç atarken, bazıları ise sahilde güneşlendi. Aileleri ve arkadaşlarıyla sahile gelenlerden bazıları da sahil bandında bulunan ağaçlık alanda piknik yaptı. Sahil bandında yürüyüş yapan turistler de göze çarptı.

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Kaynak: DHA

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