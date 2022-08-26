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Konya’da evin penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı

Konya'da bir binanın 5. kattaki penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Ağır yaralanan çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 12:53
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Konya’da 5. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Konya’da evin penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı
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Konya’nın Kulu ilçesinde 5. katta bulunan evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Alpaslan Mahallesinde meydana geldi. 

İddiaya göre, bir apartmanın 5. katında ikamet eden yabancı uyruklu aile evi havalandırmak için pencereyi açtı. Bir süre sonra 4 yaşındaki çocukları H.M.’nin odada olmadığını fark eden aile, açık pencereden aşağı baktıklarında çocuğun yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada müdahale edilen ve sağlık durumu ciddi olan çocuk Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: İHA)

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