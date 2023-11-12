Konya'da 5 kişiye çarparak öldüren sürücü tutuklandı

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 5 kişiye çarparak ölümüne sebep olan 19 yaşındaki sürücü tutuklandı

KAYNAK: İHA
Konya'da 5 kişiye çarparak öldüren sürücü tutuklandı

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Sancak Tramvay Durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta işçi olarak çalışan Sefa S. (19) idaresindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde sol şeritte seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalesinde, Fadime Aslan , kızı Sultan Aslan , torunları Fadime Aslan , Elif Aslan ve Fadime Azra Atalay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Emine A. , çocukları Hasan A. , Ali Cemal A., Fadime A. ve araçta yolcu olarak bulunan C.N.Ö. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Kazada hayatını kaybeden Fadime Aslan, kızı Sultan Aslan, torunları Fadime Aslan ve Elif Aslan memleketleri Kadınhanı ilçesi Pusat Mahalle Mezarlığı'nda, Fadime Azra Atalay ise Kadınhanı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

5 kişinin ölümüne, 5 kişinin ise yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü Sefa S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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