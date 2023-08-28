Konya'da anız yangını paniğine neden oldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde orman yangını sanılan yangın, arazide yaşanan anız yangını çıktı. Yangın ekiplerin çalışması sonrası söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Konya'da anız yangını paniğine neden oldu

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Konya kara yolunun kenarındaki Bayındır ve İsaköy Mahalleleri arasındaki hasat edilmiş arazideki otlar ve anızlarda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

aw017447-02.jpg Arazide çıkan ve alandaki bazı ağaçların da yanmasına neden olan yangına ihbar üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye, Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler de sevk edildi.

aw017447-01.jpgJandarma ekiplerinin de önlem aldığı alanda çıkan yangında ekiplerin uzun süren söndürme çalışmalarına köylüler de traktörleriyle destek verdi. Etrafı çevrilerek kontrol altına alınan yangın, bir süre sonra tamamen söndürüldü. Yangında hasat edilen araziler ile alanda bulunan bazı ağaçlar da yanarak zarar gördü.

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Yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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