Konya'da araç kaçakçılığı operasyonu

Kaynak: AA
Konya'da araç kaçakçılığı operasyonu
Konya'da çalıntı, hacizli ve gümrük kaçağı araçların parçalarının yer aldığı iş yerlerine yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte motor ve şasi numaraları "change" adı verilen yöntemle değiştirilen araçlar ile çalıntı, hacizli ve gümrük kaçağı araçların tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

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Karatay, Selçuklu ve Meram ilçelerindeki bazı sanayi sitelerinde tespit edilen iş yerlerine operasyon yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 39 araç motoru, 16 hacizli motor bloğu, 10 araç karoseri, 5 araç kabini, 1 çalıntı traktör, 1 çalıntı araç motor bloğu, 1 araç ve 435 litre motor yağı ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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