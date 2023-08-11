Konya’da Binkonutlar'da belediye otobüsü alev aldı

Konya’da şehir içi seferleri gerçekleştiren bir belediye otobüsü, bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yangın çıktı.

Konya’da Binkonutlar'da belediye otobüsü alev aldı

Yangın, otobüste bulunan yangın tüpüyle söndürülürken, otobüste maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmadı.

Yangın büyük panik yarattı

Olay, Binkonutlar durağından hareket eden belediye otobüsünde meydana geldi. Otobüs seyir halindeyken motor kısmında alevler yükselmeye başladı. Otobüs sürücüsü durumu fark ederek aracı durdurdu ve yolcuları tahliye etti. Yangın, otobüste bulunan yangın tüpüyle müdahale edilerek söndürüldü. Yangın nedeniyle otobüste büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Otobüs sürücüsünün ifadesine başvuruldu. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

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