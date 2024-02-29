Konya'da bir otomobil kırmızıda bekleyen hafif ticari araca çarptı. 2 ölü

Konya- Ankara kara yolu Aşağıpınarbaşı Mahallesi yakınlarında kavşakta meydana gelen olayda, Mehmet Aslan’ın kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ali Avcı (24)’nın kullandığı 27 ATB 382 plakalı hafif ticari araca hızla çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibinin tüm çabasına rağmen sürücü Mehmet Aslan ve eşi Azime Aslan, hayatını kaybetti. Aslan çiftinin cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kondu. Hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 6 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

“BENİM ARACIM 30 METRE İLERİYE SAVRULDU”

Ankara'dan, Konya'ya tarım işçisi olarak çalışmaya gittiklerini söyleyen hafif ticari aracın sürücüsü Ali Avcı, “Biz Ankara’dan geliyoruz. Konya’da tarım işçisi olarak çalışacağız. Ben aracımla, kırmızı ışıkta durdum ve bir anda bana arkadan bir araç çarptı. Benim aracım 30 metre ileriye savruldu. Yakındaki polis ekibi kazayı gördü. Bizde bir şey yok çok şükür” ifadelerini kullandı.