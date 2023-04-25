Konya'da devrilen otomobildeki sürücü öldü

Konya'nın Hüyük ilçesinde devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Konya'da devrilen otomobildeki sürücü öldü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İsmet Başkaya (21) idaresindeki 34 CMA 246 plakalı otomobil, Hüyük-Isparta yolu Çavuş Mahallesi Hamamlar mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sürücü Başkaya'nın, olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Otomobilde sıkışarak yaralanan Yusuf ve Osman Çoban ise itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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