Konya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zehir taciri tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Eski Kale Mahallesinde ara sokaklarda uyuşturucu alış verişinin yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçen Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sokağı izlemeye aldıkları bir şahsın, 2 şüpheliyle buluştuğunu tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen narkotik polisleri, 3 şüpheliyi yakalanırken, şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 16 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid bonzai ile 5 bin 400 lira nakit para ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden İ.Ö. hakkında “uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek” suçlarından işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, diğer şüpheliler A.D. ve H.A. ise hakkında “uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek ve uyuşturucu madde ticareti” suçlarından işlem yapıldıktan sonra mahkemeye gönderildi. Hakim karşısına çıkan 2 zanlı, tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi.