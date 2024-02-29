Konya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zehir taciri tutuklandı

Kaynak: İHA
Konya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zehir taciri tutuklandı
Konya’nın polis tarafından sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eski Kale Mahallesinde ara sokaklarda uyuşturucu alış verişinin yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçen Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sokağı izlemeye aldıkları bir şahsın, 2 şüpheliyle buluştuğunu tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen narkotik polisleri, 3 şüpheliyi yakalanırken, şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 16 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid bonzai ile 5 bin 400 lira nakit para ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden İ.Ö. hakkında “uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek” suçlarından işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, diğer şüpheliler A.D. ve H.A. ise hakkında “uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek ve uyuşturucu madde ticareti” suçlarından işlem yapıldıktan sonra mahkemeye gönderildi. Hakim karşısına çıkan 2 zanlı, tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi.

aw152371-01.jpg

aw152371-02.jpg

Son Haberler
Kardeşler arasında meydana gelen tartışmada silahlar konuştu. 2 ölü 3 yaralı Gündem
Kardeşler arasında meydana gelen tartışmada silahlar konuştu. 2 ölü 3 yaralı
Bandırma’da sis etkili oldu Yerel Haberler
Bandırma’da sis etkili oldu
İsrail'den rezalet açıklama. Yardım bekleyen Gazzelilere saldırıldı 104 kişi hayatını kaybetti Dünya
İsrail'den rezalet açıklama. Yardım bekleyen Gazzelilere saldırıldı 104 kişi hayatını kaybetti
Çoban salata tarifi Yemek Tarifleri
Çoban salata tarifi
Silah kaçakçılarına operasyon. 1 gözaltı Yerel Haberler
Silah kaçakçılarına operasyon. 1 gözaltı
Bodrum-Kaş arası için fırtına uyarısı Yerel Haberler
Bodrum-Kaş arası için fırtına uyarısı
Tekirdağ’da su basan alt geçit kullanıma kapatıldı Gündem
Tekirdağ’da su basan alt geçit kullanıma kapatıldı