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Eğlence merkezi önünde silahlı kavga: 1 ölü

Konya'da eğlence merkezi önünde tartıştığı kişiler tarafından tüfekle vurulan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 16:45
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Konya'da eğlence merkezi önünde silahlı kavga

Eğlence merkezi önünde silahlı kavga: 1 ölü
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İHA

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde bulunan bir eğlence merkezinde meydana geldi.

İddiaya göre, bir eğlence merkezinde eğlendikten sonra dışarıya çıkan 25 yaşındaki Uğur Kolçak, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur Kolçak, tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Kolçak olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Uğur Kolçak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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