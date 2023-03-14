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Elektrikli motosiklet devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yoldan çıkarak araziye devrilen elektrikli motosikletin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 20:09
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Konyada elektrikli motosiklet devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Elektrikli motosiklet devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti
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(İHA) - Kaza, Beyşehir-Konya karayolunun 16. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sarıköy Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Kınay’ın (40) kullandığı elektrikli üç tekerli motosiklet yerleşim merkezine dönüş yolunda yoldan çıkarak araziye devrildi. 

Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ters dönen üç tekerlekli motosikletin altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZA DÖNÜŞ YOLUNDA YAŞANDI

Mehmet Kınay'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kınay'ın kullandığı motosikleti kısa bir süre önce satın aldığı ve Sarıköy Mahallesi’nden alışveriş için bir petrol istasyonuna gittiği, dönüş yolunda kazanın yaşandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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