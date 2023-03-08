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Şarjdaki pil bomba gibi patladı. Milyonlarca kullanıcı aynı tehlike altında

İngiltere’de bir evde şarja takılı olan elektrikli motosiklet pili bomba gibi patlayarak yangına neden oldu. Yangında 4 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişinin ağzında ve nefes borusunda yanıklar oluştu.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 18:50
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Elektrikli motosiklet pili şarjdayken bomba gibi patladı

Şarjdaki pil bomba gibi patladı. Milyonlarca kullanıcı aynı tehlike altında
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(İHA)- İngiltere’nin Batı Yorkshire bölgesindeki Illingworth'taki bir evde 24 Şubat’ta yerel saatle 01.00 sıralarında şarja takılı olan elektrikli motosiklet pili bomba gibi patlayarak yangına neden oldu.

Patlamanın ardından ev sakinleri panikle kendilerini dışarı atarken, yangında 4 kişi dumandan etkilendi, 1 kişinin ağzında ve nefes borusunda yanıklar oluştu.

Batı Yorkshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi’nde (WYFRS) yangın inceleme biriminde görev yapan John Cavalier yaptığı açıklamada, “Lityum pillerin neden olduğu yangınlar yaygın olmakla birlikte, yangının şiddetini gösteren bir videoya sahip olmak yaygın değildir.

Videoda yangının kesinlikle korkunç olduğu açıkça görülüyor. Hiçbirimiz bunun evimizde olmasını istemezdik” dedi.

Lityum pil yangınlarının şiddetli ve hızlı yayıldığına dikkat çeken Cavalier, “Ailenizdeki herkesi güvende tutmaya yardımcı olmak için lityum pilleri başıboş şekilde şarjda bırakmayın, çıkış yollarına veya koridorlara koymayın ve piller tam kapasitedeyken şarj cihazlarının fişini prizden çekin” dedi.

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