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Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar

Konya'da golsüz biten Konyaspor-Giresunspor maçından sonra Giresunsporlu taraftarların otobüsüne taşlı saldırıda bulunuldu.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 23:06
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Konya'da Giresunspor otobüsüne taşlı saldırı yapıldı

Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
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Konya'da 0-0 biten Giresunspor-Konyaspor maçından sonra Giresunsporlu taraftarların otobüsüne taşlı saldırıda bulunuldu.

Giresunspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bugün A. Konyaspor ile deplasmanda oynadığımız karşılaşma için Konya'ya gelen taraftarlarımızı taşıyan araçlardan birinin maç sonunda taşlı saldırıya uğradığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Futbolun saha içinde olduğu gibi saha dışında da dostluk ve kardeşlik içinde, birleştirici yönünün örnek olması gerektiğini tekrar vurgulayarak, maddi hasar ile atlatılan bu üzücü hadiseyi kınıyor, bu gibi sportmenlik dışı hareketlerin camialarımız arasındaki dostane ilişkilere gölge düşüremeyeceğinin altını çizerek, taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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