Konya'da İsrail'i Starbucks şubesinde protesto etmek istediler. Polis ve bekçiler müdahale edince: "Türklerinizden utanın!"

İsrail'e desteğini açıklayan markaları protesto eylemleri devam ediyor. Konya'da protesto için Starbucks önünde toplanan vatandaşlara engel olmaya çalışan polis ve bekçiler eylemcilerden tepki gördü: "Türklüğünüzden utanın!"
02 Kasım 2023 Perşembe
İsrail'e desteğini açıklayan markaları protesto eylemleri devam ediyor. Konya'da protesto için Starbucks önünde toplanan vatandaşlara engel olmaya çalışan polis ve bekçiler eylemcilerden tepki gördü: "Türklüğünüzden utanın!"
İsrail'e desteğini açıklayan markaları protesto eylemleri devam ediyor. Konya'da protesto için Starbucks önünde toplanan vatandaşlara engel olmaya çalışan polis ve bekçiler eylemcilerden tepki gördü: "Türklüğünüzden utanın!"