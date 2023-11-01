Konya'da İsrail'i Starbucks şubesinde protesto etmek istediler. Polis ve bekçiler müdahale edince: "Türklerinizden utanın!"

İsrail'e desteğini açıklayan markaları protesto eylemleri devam ediyor. Konya'da protesto için Starbucks önünde toplanan vatandaşlara engel olmaya çalışan polis ve bekçiler eylemcilerden tepki gördü: "Türklüğünüzden utanın!"