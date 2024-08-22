Konya'da iki otomobil çarpıştı! 5 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya'da iki otomobil çarpıştı! 5 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı!

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi 92902 Sokak'ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, K.Ş. yönetimindeki 42 YH 513 plakalı Toyota otomobil ile T.K.’nin kullandığı 22 AY 233 plakalı Fiat marka araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, 1'i sürücü olmak üzere 4 yolcu da dahil toplam 5 kişi yaralandı. Olayın hemen ardından vatandaşların ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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