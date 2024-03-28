Konya'da komşuların trafik kavgası kanlı bitti

Kaynak: İHA
Konya'da komşuların trafik kavgası kanlı bitti
Konya’da araçlarıyla seyir halinde olan 2 komşunun karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonrası çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Ömerli Sokak üzerinde, saat 09.30 sıralarında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iş yeri komşusu olan A.A. ile H.G. sokak üzerinde araçlarıyla seyir halinde oldukları sırada maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. A.A. ile H.G. kazanın hemen ardından sözlü bir şekilde tartışmaya başlarken, kısa sürede kavga çıktı.

TABANCA KABZASIYLA KAFASINA VURDU

Kavgada elinden yaralanan H.G., yanında bulunan tabancanın kabzası ile A.A.’nın başına vurduktan sonra olay yerinden ayrılırken, başından yaralanan A.A., yakınları tarafından hastaneye sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Hastanede tedavi altına alınan A.A.’nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı, H.G.'nin ise kendi aracıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gittiği belirlendi.

Olayla ilgili ise tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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