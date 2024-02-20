Konya'da otomobil ağaca çarptı. 3 ölü 2 yaralı

Kaynak: DHA
Konya'da otomobil ağaca çarptı. 3 ölü 2 yaralı
Konya’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Yaşanan kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Konya- Afyonkarahisar karayolu Ilgın ilçesi yakınlarında meydana gelen olayda, İsa Özburun’un kullandığı 42 CJB 68 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi nedeniyle yol kenarındaki ağaca çarptı.

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3 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada sürücü İsa Özburun, otomobildeki Gülhan Özburun ve Murat Özburun hayatını kaybederken Tuğba Özburun ve kimliği tespit edilemeyen 1 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Yaşamını yitiren 3 kişinin naaşları ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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