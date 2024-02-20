Konya'da otomobil ağaca çarptı. 3 ölü 2 yaralı

Konya- Afyonkarahisar karayolu Ilgın ilçesi yakınlarında meydana gelen olayda, İsa Özburun’un kullandığı 42 CJB 68 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi nedeniyle yol kenarındaki ağaca çarptı.
3 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI
Yaşanan kazada sürücü İsa Özburun, otomobildeki Gülhan Özburun ve Murat Özburun hayatını kaybederken Tuğba Özburun ve kimliği tespit edilemeyen 1 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaşamını yitiren 3 kişinin naaşları ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.