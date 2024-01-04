Konya'da Pres makinesi ile duvar arasında kalan işçi ezilerek can verdi

Konya'nın Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Budaköz Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen kazada, sokak başındaki bir fabrikanın mobilya atölyesinde çalışan Sadullah Kaya isimli bir vatandaş, çalışma esnasında pres makinesi ile duvar arasında sıkıştı. Çalışma arkadaşlarının olay yerine koşması üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. İ

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılan Sadullah Kaya, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından Sadullah Kaya'nın cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.