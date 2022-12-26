27 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Konya'da silahlı kavga 2 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir restoran da çıkan silahlı kavgada iş yeri sahibi Selçuk Karcı ve arkadaşı Mustafa Tilkici öldü, 1 kişi de yaralandı. 

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 23:36
Takip Et

Konya'da silahlı kavga 2 ölü, 1 yaralı

Konya'da silahlı kavga 2 ölü, 1 yaralı
+
Aa
-

(DHA) - Olay, saat 19.30 sıralarında  Hacı Mustafa Mahallesinde bir restoranda meydana geldi. Restoran sahibi Selçuk Karcı ile iş yerine gelen Ertan C. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmaya büyüyüp silahlı çatışmaya dönüştü. Tabancanın kullanıldığı çatışmada Selçuk Karcı, arkadaşı Mustafa Tilkici ve Ertan C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Tedaviye alınan yaralılardan Selçuk Karcı ve Mustafa Tilkici, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ertan C. de yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


 

 

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
1
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
2
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿Suudi Arabistan yönetiminden çarşaf hamlesi
3
﻿Suudi Arabistan yönetiminden çarşaf hamlesi
﻿Suudi Arabistan yönetiminden çarşaf hamlesi
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
4
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Şehit ateşi bu defa Gaziantep’e düştü. P. Söz. Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu
5
﻿Şehit ateşi bu defa Gaziantep’e düştü. P. Söz. Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu
﻿Şehit ateşi bu defa Gaziantep’e düştü. P. Söz. Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
6
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
7
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿Petra Antik Kenti'nde sel: Turistler tahliye edildi
﻿Petra Antik Kenti'nde sel: Turistler tahliye edildi
﻿Petra Antik Kenti'nde sel: Turistler tahliye edildi
﻿Nesli tükenmekte olan Küba timsahı elektrik çarpmasından öldü
﻿Nesli tükenmekte olan Küba timsahı elektrik çarpmasından öldü
﻿Nesli tükenmekte olan Küba timsahı elektrik çarpmasından öldü
﻿ABD, Kanada ve Meksika’da soğuk hava nedeniyle 57 kişi öldü
﻿ABD, Kanada ve Meksika’da soğuk hava nedeniyle 57 kişi öldü
﻿ABD, Kanada ve Meksika’da soğuk hava nedeniyle 57 kişi öldü
﻿Konya'da silahlı kavga 2 ölü, 1 yaralı
﻿Konya'da silahlı kavga 2 ölü, 1 yaralı
﻿Konya'da silahlı kavga 2 ölü, 1 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.