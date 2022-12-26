﻿Konya'da silahlı kavga 2 ölü, 1 yaralı

(DHA) - Olay, saat 19.30 sıralarında Hacı Mustafa Mahallesinde bir restoranda meydana geldi. Restoran sahibi Selçuk Karcı ile iş yerine gelen Ertan C. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmaya büyüyüp silahlı çatışmaya dönüştü. Tabancanın kullanıldığı çatışmada Selçuk Karcı, arkadaşı Mustafa Tilkici ve Ertan C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Selçuk Karcı ve Mustafa Tilkici, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ertan C. de yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



