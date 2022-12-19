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Konya’da yoğun sis: Uçak seferleri iptal oldu

Konya’da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, uçak seferleri de iptal edildi.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 12:28
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Konya’da sis etkili oldu, uçak seferleri iptal edildi

Konya’da yoğun sis: Uçak seferleri iptal oldu
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Konya’da gece saatlerinde başlayan sis, sabah da sürdü. Şehir merkezi ve karayollarında etkili olan sis, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Yetkililer, trafiğe çıkan sürücüleri görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte olabilecek kazalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan, Konya'da etkili olan yoğun sis nedeniyle gece ve sabah saatlerinde İstanbul'dan Konya'ya karşılıklı yapılacak uçak seferlerinde de iptaller yaşandı. Meteoroloji verilerine göre, Konya ve çevresinin Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girmesiyle yağmur ile karla karışık yağmur beklendiği, yarın ve Çarşamba günü ise bölge genelinde kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.


(Kaynak: İHA)

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