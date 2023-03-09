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Karşıya geçerken taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, taksinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 15:21
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Konya'da taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıya geçerken taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Ayşen S. (44), Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi Şefikcan Alt Geçidi girişinde, yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada aracıyla seyir halinde olan Şerife A, yayayı fark edince fren yaptı.

Abdullah A. idaresindeki taksi duramayınca önce otomobile ardından da Ayşen S'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ayşen S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza yerinin gerisinde yaya üst geçidi, ilerisinde ise trafik ışıklarının bulunduğu bildirildi. (AA - DHA )

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