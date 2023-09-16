Konya’da toplu çocuk mezarı bulundu

Konya’da Savatra Antik Kenti'nde, milattan sonra 4 veya 5'inci yüzyıla tarihlenen toplu çocuk mezarı ortaya çıktı.

KAYNAK: DHA
Konya’da toplu çocuk mezarı bulundu

Konya’da bulunan Savatra Antik Kenti'nde, Selçuk Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Doç. Dr. İlker Işık'ın başkanlığında 3 yıldır kazı çalışması yürütülüyor.

Kazı çalışmalarında önce 400 metrekarelik bir alanda kilise taban mozaiklerine ulaşıldı. Kazıların devamında da milattan sonra 4 veya 5'inci yüzyıla tarihlenen toplu çocuk mezarı bulundu.

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“42 İSKELET BULDUK”

Kazı başkanı Doç. Dr. İlker Işık, "Bu mozaik taban üzerinde hem bitki bezekliği, hem de aynı şekilde geometrik örneklerin yanında hayvan figürlerinin de olduğu mozaiklerle karşılaştık. Çok endemik, özel örnekler de karşımıza çıkmaktaydı. Örneğin Anadolu parsının varlığı bizim için çok enteresandı. Çünkü Anadolu'da artık nesli tükenmekte olan bir hayvanın burada işlenmiş, betimlenmiş olması çok güzel bir örneklemeydi.

MİLATTAN 4'ÜNCÜ VEYA 5'İNCİ YÜZYILLAR

Takriben milattan sonra 4’üncü veya 5’inci yüzyıllar içerisinde yapıldığını tahmin etmekteyiz. Kazılarımızın devamında apsidal formun bulunduğu bema kısmında nekropol alanıyla karşılaştık. Bu nekropolde yine aynı şekilde bir Hristiyanlık dönemi mezar sahasıydı. Doğu- batı doğrultulu tipolojik bakımdan örgü tekne ve kiremit mezar formatında iki ayrı mezar tipolojisiyle karşılaşmaktaydık. Fetüslerden tutun 13-14 yaşına kadar giden ağırlıklı olarak erişkin olmayan bir çocuk mezarlığını tespit ettik. Burada 42 adet iskelet bulduk" ifadelerini kullandı.

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“SİKKE, YÜZÜK, KÜPE DE BULUNDU”

Bulunan mezarda gömü tekniklerinin farklılığını belirten Doç. Dr. Işık, sözlerine şöyle devam etti:

"Bazılarında gömü teknikleri farklıydı. Örneğin üst üste gömmelerle karşılaştık. Bir mezarda 5 kafatasıyla karşılaştık. Gerek soy bağı nedeniyle olsun gerekse mezarların kullanımının işlevselliğinin devamı niteliğinde olsun. Bu şekilde üst üste gömüleri gördük. Sikke olsun, yüzük olsun, küpe olsun, bu tür küçük buluntuları da burada görmüş olduk, bulmuş olduk. Bu yıldan itibaren narteks dediğimiz kilisenin arka kısmındaki alan üzerinde kazı çalışmalarına devam etmekteyiz. 400 metrekarelik kabaca bir alan üzerinde mozaikle karşılaştık. Bu gerçekten Anadolu'da çok önemli bir bulgudur. Bu bağlamda da kazı çalışmalarımızı bu sene içerisinde de devam ettirerek mozaikli alanda ağırlıklı olarak çalışmayı sürdürmek istiyoruz."

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