Konya'da trafik kazası



Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Değirmenözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Değirmenözü Mahallesi istikametine seyir halinde olan İ.A. (19) idaresindeki 06 PSZ 18 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Takla atan otomobil yuvarlanarak bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü İ.A. yaralandı. Kazayı görenler vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.