Konya'da trafik kazası

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobil bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

KAYNAK: İHA
Konya'da trafik kazası


Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Değirmenözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Değirmenözü Mahallesi istikametine seyir halinde olan İ.A. (19) idaresindeki 06 PSZ 18 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Takla atan otomobil yuvarlanarak bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü İ.A. yaralandı. Kazayı görenler vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

aw017616-02.jpg

aw017616-03.jpg

aw017616-04.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
Son Haberler
Pavyona giden kocasını pavyonda basarak hastanelik etti Güncel
Pavyona giden kocasını pavyonda basarak hastanelik etti
Fatih Altaylı isyan etti: Pasaportunu böyle sınırsız ve aptalca satan yok Güncel
Fatih Altaylı isyan etti: Pasaportunu böyle sınırsız ve aptalca satan yok
Kolesterolün en büyük düşmanı ortaya çıktı. Günde 2 bardak içen şifa buluyor Sağlık
Kolesterolün en büyük düşmanı ortaya çıktı. Günde 2 bardak içen şifa buluyor
İETT otobüsü şoförüne biber gazlı saldırı. Fenalaşan yolcular otobüsten kendini zor attı Yaşam
İETT otobüsü şoförüne biber gazlı saldırı. Fenalaşan yolcular otobüsten kendini zor attı
Ali Koç şike yüzünden dünyaca ünlü yıldızı transfer etmedi Spor
Ali Koç şike yüzünden dünyaca ünlü yıldızı transfer etmedi
Milli Takım Dünya Şampiyonası'nda 5. oldu Spor
Milli Takım Dünya Şampiyonası'nda 5. oldu
JASAT dedektifleri 16 yıl aranması olan şahsı yakaladı Güncel
JASAT dedektifleri 16 yıl aranması olan şahsı yakaladı