Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, polisin çalışmalarında üzerinden ve ikametinden uyuşturucu madde çıkan 1 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Konya'da uyuşturucu operasyonu


Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Hacıakif Mahallesi’nde devriye görevlerini ifa ettiği sırada şüphelendikleri S.N.’nin üzerinde arama yaptı. Üst aramasında üzerinde bir miktar metamfetamin uyuşturucu madde bulunan şüphelinin savcılıktan arama kararına istinaden ikametinde yapılan aramada da uyuşturucu haplar ve bir miktar menşei tespit edilemeyen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler uyuşturucu maddelere el koyarken, S.N. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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