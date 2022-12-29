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Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs yakalandı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 18:12
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Konya'da uyuşturucu satıcılarına darbe

Konya'da uyuşturucu operasyonu
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Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, zehir tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda İlçe giriş ve çıkış noktasında uygulama yapan ekipler tarafından durdurulan 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada araçta bulunan 2 şahısın üzerinden 5,13 gram metamfetamin maddesi ayrıca aracın bagaj kısmına zulalanmış vaziyette 92.35 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


(Kaynak: İHA)

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