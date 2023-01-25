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Konya’da yol tartışması silahlı kavgaya döndü: 2 yaralı

Konya’da iki araç sürücüsü arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda iki kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 11:39
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Konya’da yol kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Konya’da yol tartışması silahlı kavgaya döndü: 2 yaralı
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Konya’nın Seydişehir ilçesinde iki araç sürücüsü arasında yaşanan yol tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kızılcalar Mahallesi Süleyman Şah Caddesi Aydoğdu Camii civarında meydana geldi. İddiaya göre, A.U.’nun kullandığı ve arkadaşlarının içerisinde bulunduğu 42 FK 852 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz plakası ve sürücüsü bilinmeyen bir araç arkadan selektör yapmaya başladı. A.U. ve arkadaşları aracı durdurarak inerken, arkadaki araçtan inen kişi ile aralarında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kimliği tespit edilemeyen şüpheli, A.U.’yu bacağından ve boynundan, arkadaşı M.O.’yu ise bacağından yaraladı. Yaralılar saldırgandan kaçarak cadde kenarındaki apartmana sığınırken, olayı görenlerin haber vermesi üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.


(Kaynak: İHA)

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