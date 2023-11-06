Konya'da yolcu otobüsü traktöre çarptı: 8 yaralı

Konya'da yolcu otobüsünün un yüklü traktör römorkuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Konya'da yolcu otobüsü traktöre çarptı: 8 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Konya-Afyonkarahisar karayolu Kadınhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan İzmir'e seyir halinde olan Z.K. idaresindeki 01 DKD 38 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen plakası öğrenilemeyen L.S. yönetimindeki traktörün un yüklü römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs tarlaya savruldu.

aw070601-02.jpgÇevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 sürücü ve kazada yaralanan 6 yolcu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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